В новом логотипе аэропорта Пулково спрятали букву л и символы Петербурга

Аэропорт Пулково 30 января представил публике новый логотип, разработанный дизайнером Артемием Лебедевым. В символе зашифрованы несколько смыслов: хвосты самолетов, разводные мосты и даже буква л как отсылка к Ленинграду. Об этом пишет «Фонтанка.ру».

Как пояснил сам Лебедев, основная идея — стилизованные хвостовые оперения самолетов, символизирующие большой пассажиропоток. Второй ключевой элемент — силуэты разводных мостов, одна из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга, ради которой многие туристы и прилетают в город. Дизайнер также упомянул о «пасхалке»: композиция логотипа складывается в букву л, означающую «Ленинград». Шрифтовая часть выполнена в стилистике гражданского шрифта Петра I.

Предыдущий логотип аэропорта, по мнению Лебедева, напоминал подводную лодку и не отражал современной динамики. Обновление бренда — часть общей тенденции модернизации ключевых транспортных узлов, стремящихся через визуальную идентичность подчеркнуть связь с городом, историей и своей основной функцией. Реакция публики на новый дизайн, как обычно в таких случаях, ожидается неоднозначной.

