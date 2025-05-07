В новом молдавском учебнике истории для старших классов выявили очередную фальсификацию событий. Там удары со стороны американской авиации были выданы за бомбардировки, которые якобы вела Красная армия. Об этом сообщило РИА Новости.

Новый молдавский учебник «История румын» содержит в себе упоминание того, что бомбардировки нефтеносных полей Плоешти якобы велись ВВС Советского Союза. В частности, там приводятся фото этих бомбежек, и в подписях говорится, что удары наносили советские бомбардировщики В-24. В действительности таких самолетов у Красной армии не было, их использовали военно-воздушные силы США. Такой вид вооружений не поставлялся СССР со стороны его союзников.

Ранее уже сообщалось, что в том же учебнике Сталинградская битва преподносится как катастрофа. Таким образом молдавским школьникам объясняется, что это событие является катастрофическим событием для их страны. В то же время министр образования республики Дан Перчун утверждает, что новые учебники целиком и полностью отражают объективный подход к истории.