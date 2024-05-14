В Новом Уренгое машина снесла ребенка на пешеходном переходе

Автомобиль сбил ребенка в Новом Уренгое. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , мальчик шел по «зебре», но на красный сигнал светофора.

Инцидент произошел 14 мая на проспекте Губкина, на дороге у дома 18/3. Судя по камерам видеонаблюдения города, машина снесла ребенка на регулируемом участке. Однако сам юный пешеход нарушил ПДД, пойдя на красный свет.

В ОГИБДД по Новому Уренгою уточнили, что пешеход — мальчик семи лет. В результате ДТП он серьезно пострадал и был передан медикам. Его увезли в палату реанимации.

Сейчас госавтоинспекторы выясняют детали и обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в Новомосковске сбили ребенка во дворе.