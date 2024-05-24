В Новом Уренгое пожар обрушил кровлю склада

В Новом Уренгое огонь распространился на площади свыше четырех тысяч квадратных метров на складе и обрушил кровлю. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на МЧС ЯНАО.

Пожар на одном из складов в Новом Уренгое начался вечером 24 мая. Огнеборцы оперативно потушили пожар на площади 4675 кв.м. Предварительно установлено, что очаг возгорания был внутри помещения: распространившийся огонь обрушил кровлю здания.

Силами 35 спасателей и восьми машин спецтехники пожар удалось потушить. На месте продолжаются работы. Известно, что пострадавших и жертв удалось избежать.

Точную причину выясняют специалисты.

Ранее сообщалось, что в лесах Подмосковья объявили третий уровень опасности лесных пожаров.