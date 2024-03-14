В Новом Уренгое торопливый пешеход погиб под колесами иномарки

Неосмотрительный мужчина из Нового Уренгоя оказался под колесами легкового автомобиля. Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , пешеход скончался.

По данным местного ГИБДД, Hyundai утром ехал на своей полосе на ул. Промысловой. Однако в какой-то момент на его пути возник мужчина. Как полагают, он торопился и решил пересечь дорогу в неположенном месте.

После столкновения новоуренгоец получил травмы, которые привели к смерти. Врачи не успели помочь пострадавшему, так как он скончался до приезда медиков.

Пока подробности аварии и обстоятельство выясняют правоохранители. Информация о ДТП предварительная.

Ранее сообщалось, что под Пермью в ДТП скончался пациент, которого перевозили на карете скорой помощи.