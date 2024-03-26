В Новом Уренгое вахтовик предстанет перед судом из-за получения посылки

Житель Республики Татарстан попал на скамью подсудимых за получение посылки, в которой находились наркотические вещества. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на региональное СУ СКР.

Следствие установило, что вахтовик, приехавший из Татарстана, заказал наркотические вещества через интернет-магазин, осознавая незаконность своих действий. В феврале мужчина отправился за посылкой в отделение почты Нового Уренгоя, где его и задержали правоохранители. Внутри нашли наркотики.

О том, что северянин знал нарушении закона, говорит его криминальное прошлое: ранее он уже привлекался за оборот запрещенных веществ. Суд Нового Уренгоя уже получил материалы дела, которое в ближайшее время рассмотрят.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье будут судить иностранца за незаконный оборот контрафактного алкоголя.