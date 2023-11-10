В Новороссийске произошло ЧП с разливом нефтепродуктов

В пятницу, 10 ноября в порту Новороссийска произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщил заместитель главы города, Александр Яменсков, который написал об этом на личном аккаунте в одной из социальных сетей.

По его словам, причиной чрезвычайной ситуации стал гидроудар, который вызвал разгерметизацию трубопровода.

Специалисты быстро приняли меры по сбору разлитых нефтепродуктов, и на данный момент ситуация под контролем. Количество разлитой нефти оказалось небольшим, что позволило оперативно и эффективно справиться с происшествием. Подробности о возможном воздействии на окружающую среду пока не были предоставлены.

Власти отметили, что приоритетом было быстрое и безопасное ликвидирование чрезвычайной ситуации.