В Новороссийске женщина оттаскала девочку за волосы и угрожала сломать ей пальцы
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На детской площадке, расположенной во дворе многоквартирного дома на Южной улице в Новороссийске, женщина набросилась на девятилетнюю девочку. Она оттаскала ее за волосы и угрожала сломать пальцы.
Об инциденте сообщает телеканал «Царьград».
Очевидцы утверждают, что агрессивная дама набросилась на девочку, чтобы освободить качели для своего ребенка.
Сотрудники полиции выясняют все детали произошедшего.
Ранее сообщалось о том, что бабушки с тростями напали на детей в Екатеринбурге.