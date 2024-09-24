В Новороссийске женщина оттаскала девочку за волосы и угрожала сломать ей пальцы

На детской площадке, расположенной во дворе многоквартирного дома на Южной улице в Новороссийске, женщина набросилась на девятилетнюю девочку. Она оттаскала ее за волосы и угрожала сломать пальцы.

Об инциденте сообщает телеканал «Царьград».

Очевидцы утверждают, что агрессивная дама набросилась на девочку, чтобы освободить качели для своего ребенка.

Сотрудники полиции выясняют все детали произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что бабушки с тростями напали на детей в Екатеринбурге.