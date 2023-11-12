В Новосибирске первоклассница провалилась в канализационный люк

Из социальных сетей стало известно, что в Октябрьском районе Новосибирска семилетняя школьница упала в люк, который был открыт, но засыпан снегом. Об этом также пишет «Газета.ру» .

Сообщается, что девочка шла домой, но не заметила засыпанный снегом открытый канализационный люк, расположенный на улице Лобова. К счастью, первоклассница вовремя расставила руки, что позволило ей ухватиться за края люка и выбраться из ямы без посторонней помощи.

В социальных сетях уже появились снимки с открытым канализационным люком. По кадрам видно, что его края выглядят довольно скользкими. Один из комментаторов написал под опубликованной записью следующее: «Смотри под ноги! С детства учат».

Напомним, ранее мы уже рассказывали о том, что предприятие из подмосковного Одинцово снова уличили в незаконном сбросе сточных вод. Информацией об этом поделились в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Известно, что ведомство несколько раз получало жалобы, касающиеся АО «Внуковский завод огнеупорных изделий».