В Новосибирске придумали, как сделать воздух чище

В обозримом будущем новосибирцам станет легче дышать. Как пишет «Om1 Новосибирск», снижение количества выбросов связано со строительством солнечных батарей.

АО «Новосибирскэнергосбыт» реализует большой проект по строительству солнечных электростанций. Работами занимаются с 2020 года. Сейчас приступили к монтажу третьей очереди — фасадно-кровельной сетевой солнечной электростанции, мощность которой составит 50 кВт для офиса на ул. Орджоникидзе.

Новая станция современная и отличается от прошлых тем, что может скидывать излишки генерации во внешнюю сеть. Также у нее имеется установка накопителей энергии для автономной работы при ЧП.

Выбросы СО2 при этом сократятся на 75 тонн.

Отметили, что впервые в городе появилась СЭС мощностью 40 кВт, затем станция на 64 кВт на улице Некрасова. АО помогает развивать энергосистему города, а также старается снизить экологический след.

Ранее сообщалось, что метеорологи зафиксировали превышение содержания пыли в Уфе.