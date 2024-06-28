В Новосибирске тепловой удар едва не лишил женщину головы

Жительница Новосибирска упала в обморок после прогулки под солнцем и застряла головой между перилами лестницы. Об этом пишет «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на Службу аварийно-спасательных работ.

По данным муниципальной аварийно-спасательной службы, инцидент случился в Заельцовском районе Новосибирска 28 июня. Местная жительница зашла в подъезд дома на ул. Перевозчиков и потеряла сознание. Неудачно ее голова оказалась зажата между перил. Выяснилось, что женщина упала в обморок из-за полученного теплового удара.

Вытащить сибирячку без помощи спасателей не удалось бы. Специалисты МАСС оперативно прибыли на место и деблокировали женщину. Ее передали медикам, жизни и здоровью ничего не угрожает.

Жителям еще раз напомнили, что прогулки на солнцепеке представляют опасность для жизненно важных органов. Особенно осторожным следует быть сердечникам и гипертоникам. Жару нужно переждать, выбрав для выхода на улицу утро или вечер.

Ранее врач рассказала, как защититься от теплового удара и что делать, если избежать этого не удалось.