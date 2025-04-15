В Новосибирске турниром почтят память легендарного тренера ХК «Сибирь»

В Новосибирске решили провести памятный турнир в честь тренера Андрея Владимировича Тарасенко, умершего в 2024 году. Об этом пишет Om1 Новосибирск.

Анонс сделали в ХК «Сибирь». Его генеральный директор Лев Крутохвостов на пресс-конференции отметил, что пока не определились с масштабом мероприятия. Обсуждают, какого уровня это будет событие. Однако собеседник отметил, что на КХЛ формат точно не выведут.

Приоритетом может стать молодежный или детский турнир, которым почтят память известного и многими любимого тренера.

«Начнем с хорошего детского турнира. Место еще не уточнялось», — добавил генеральный директор.

Ранее сообщалось, что российский нападающий Иван Демидов подписал контракт с клубом НХЛ «Монреаль Канадиенс». Его назвали одним из перспективных спортсменов, который сможет догнать Овечкина и Кучерова. Все из-за крайне успешного дебюта.