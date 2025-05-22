Блогерам Чекалиным на два месяца продлили домашний арест

В Москве по решению Троицкого суда до 26 июня 2025 года был продлен домашний арест блогерам и бывшим супругам Чекалиным, которые проходят по делу о выводе из России свыше 250 млн рублей. Об этом сообщили в телеграм-канале «РЕН ТВ|Новости».

Там же опубликовали видео, на котором Валерия Чекалина рассказывает о жизни под домашним арестом. По словам Лерчек, она стала больше уделять времени детям и вместе с ними занялась кулинарией. При этом на протяжении какого-то времени они не знали, почему мама постоянно находится дома, пока об этом им не рассказали другие школьники. За оказываемую помощь она поблагодарила маму, а также брата.

Согласно российскому законодательству, если вина Чекалиных будет доказана, они в худшем случае могут лишиться свободы на пять лет.

Ранее стало известно о том, что Лерчек задолжала Федеральной налоговой службе 28 млн рублей. При этом за неделю до этого она погасила предыдущую задолженность, размер которой составил 25 млн рублей.