В Новосибирске уснувший мужчина вмерз в бетонный пандус
Фото: [Медиасток.рф]
Житель Новосибирска прикорнул на бетонном пандусе у дома и примерз. Выручать бедолагу пришлось очевидцам, без помощи которых горожанин мог замерзнуть насмерть. Об этом сообщает издание «Vse42.ru».
Причина, по которой мужчина решил поспать на улице, не уточняется. Однако его спасению поспособствовали работники частного охранного предприятия на ул. Рябиновой: именно они заметили странного лежащего мужчину. Сибиряк к этому времени не мог подняться с бетонного пандуса.
Оказалось, что мужчина вмерз в бетон настолько, что достать его удалось только с помощью силы нескольких человек. Если бы не они, вероятно, горожанин бы замерз насмерть. Помощники передали сонного мужчину супруге.
Отметим, что в Новосибирске постепенно уходят морозы, сменяясь на более весеннюю погоду. Однако температура пока не позволяет проводить экстремальный отдых на улице.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье женщина ударила мужчину ножом в грудь.