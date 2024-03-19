В Новосибирске уснувший мужчина вмерз в бетонный пандус

Житель Новосибирска прикорнул на бетонном пандусе у дома и примерз. Выручать бедолагу пришлось очевидцам, без помощи которых горожанин мог замерзнуть насмерть. Об этом сообщает издание «Vse42.ru» .

Причина, по которой мужчина решил поспать на улице, не уточняется. Однако его спасению поспособствовали работники частного охранного предприятия на ул. Рябиновой: именно они заметили странного лежащего мужчину. Сибиряк к этому времени не мог подняться с бетонного пандуса.

Оказалось, что мужчина вмерз в бетон настолько, что достать его удалось только с помощью силы нескольких человек. Если бы не они, вероятно, горожанин бы замерз насмерть. Помощники передали сонного мужчину супруге.

Отметим, что в Новосибирске постепенно уходят морозы, сменяясь на более весеннюю погоду. Однако температура пока не позволяет проводить экстремальный отдых на улице.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье женщина ударила мужчину ножом в грудь.