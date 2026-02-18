В Новосибирске врачи спасли подростка с гидронефрозом: почка разрослась до размеров пятилитровой бутылки

В Новосибирске врачи совершили настоящий подвиг, спасая 17-летнего парня, который даже не подозревал о своей смертельной опасности, сообщила «Российская газета».

Во время профосмотра перед трудоустройством у подростка обнаружили гидронефроз почки. Орган разросся до чудовищных размеров — как пятилитровая бутылка — и занимал почти всю брюшную полость.

УЗИ показало объемное образование, которое невозможно было измерить стандартными приборами. Выяснилось, что левая почка отсутствует, а правая превратилась в гигантский резервуар с жидкостью. Любое неловкое движение, падение или удар могли привести к разрыву и мгновенной смерти. Пациента экстренно госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу № 1.

Бригада детских хирургов — Ирина Живолуп, Максим Климович и Денис Быков — провела сложнейшую операцию. Через четыре небольших прокола они откачали жидкость и удалили поврежденный орган. Сейчас парень чувствует себя хорошо и идет на поправку. После выписки он сможет выйти на работу, как и планировал.

