В Новосибирске выпал майский снег

Снегопад обрушился на Новосибирскую область в ночь на 27 мая, о чем сообщил новостной портал НГС. Осадки в виде снега начались в городе около полудня. Горожане воспользовались редкой возможностью, чтобы поиграть в снежки и слепить маленьких снеговиков.

Западно-Сибирское УГМС предупреждало новосибирцев об ухудшении погодных условий, прогнозируя 27 мая как «самый холодный день текущей недели». Среднесуточная температура ожидалась в пределах от +5 до +10 градусов, что на 6-8 градусов ниже средних многолетних значений.

Синоптики также предупреждают о сохранении заморозков интенсивностью до -4 градусов в восточных и юго-восточных районах области 28 и 29 мая.

Еще 26 мая МЧС выпустило предупреждение для жителей Новосибирской области о возможности заморозков до -3 градусов в ночное время 27 и 28 мая в некоторых районах.

Следует отметить, что снег 27 мая также выпал в Барнауле, Томске, Салехарде и ряде других населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что метеоролог Позднякова спрогнозировала погоду в летний сезон в столичном регионе.