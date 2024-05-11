В Новосибирской области прекратили поиски матери и ее двухлетней дочери
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Пропавших в Новосибирске мать и малолетнюю дочь нашли, в связи с чем объявили о завершении поисков. Об этом пишет «Газета.ру».
35-летнюю женщину и ее дочь нашли в районе города Искитим целыми и невредимыми. При этом мать с девочкой находились в доме на улице Заводская, совсем недалеко от жилища отца ребенка. Сам мужчина сейчас на СВО.
По словам подруги загулявшей матери, сейчас решается вопрос о лишении ее родительских прав. В этом случае девочку передадут сестре отца ребенка.
Напомним, что мать и дочь в Новосибирской области искали с 6 мая силами правоохранителей и волонтеров «ЛизаАлерт». Девочка и ее мама ушли из дома в г. Бердск и не вернулись. Тревогу забили родственники семьи.
Ранее сообщалось, что пропавшего зампрокурора из Липецка нашли мертвым.