В Новосибирской области прекратили поиски матери и ее двухлетней дочери

Пропавших в Новосибирске мать и малолетнюю дочь нашли, в связи с чем объявили о завершении поисков. Об этом пишет «Газета.ру» .

35-летнюю женщину и ее дочь нашли в районе города Искитим целыми и невредимыми. При этом мать с девочкой находились в доме на улице Заводская, совсем недалеко от жилища отца ребенка. Сам мужчина сейчас на СВО.

По словам подруги загулявшей матери, сейчас решается вопрос о лишении ее родительских прав. В этом случае девочку передадут сестре отца ребенка.

Напомним, что мать и дочь в Новосибирской области искали с 6 мая силами правоохранителей и волонтеров «ЛизаАлерт». Девочка и ее мама ушли из дома в г. Бердск и не вернулись. Тревогу забили родственники семьи.

Ранее сообщалось, что пропавшего зампрокурора из Липецка нашли мертвым.