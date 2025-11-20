В Искитимском районе Новосибирской области произошел вопиющий случай медицинской халатности — пятилетнему мальчику вместо запланированного обрезания провели операцию по удалению грыжи. Об этом со ссылкой на телеграм-канал Mash Siberia сообщила «Лента.ру».

Родители ребенка рассказали, что их сын находился в центральной районной больнице вместе с бабушкой. Когда они приехали забирать мальчика после назначенной процедуры, то с удивлением обнаружили послеоперационные бинты на его животе.

Отец ребенка немедленно обратился к заведующей отделением, однако получил грубый ответ. Женщина вместо того, чтобы прояснить ситуацию направила родителя к хирургу.

Оперировавший мальчика врач объяснил, что в ходе осмотра он заметил у ребенка грыжу и принял решение сначала устранить эту патологию. При этом никаких разрешений у родителей не спрашивали.

Главный врач медицинского учреждения, свою очередь, рекомендовал родителям оформлять официальную письменную жалобу на действия персонала.

Родители не стали ограничиваться внутренними разбирательствами и подали заявление в Следственный комитет России (СКР) о факте халатности. Отец ребенка допустил, что в больнице могла произойти путаница с медицинскими карточками пациентов.

