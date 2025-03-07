В Новосибирской области заметили нехватку ряда специалистов в больницах

В Новосибирской области к работе в медицинских учреждениях привлечены десятки иностранных врачей, но при этом в регионе сохраняется нехватка редких специалистов. Об этом сообщает Om1 Новосибирск.

В Минздраве Новосибирской области ответили на запрос журналистов и рассказали, что в настоящее время в регионе трудятся 144 специалиста с иностранным гражданством. Речь про сферу медицины, куда стараются привлекать как можно больше профессионалов.

Несмотря на меры поддержки и заинтересованность иностранных лиц в трудоустройстве, в регионе есть дефицит кадров, отмечает Om1 Новосибирск. Например, указали на нехватку анестезиологов-реаниматологов, кардиологов, врачей-терапевтов, психиатров и акушеров-гинекологов.

Ранее сообщалось, что более пятисот медработников трудоустроились в подмосковные больницы благодаря программе «Приведи друга».