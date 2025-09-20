В Новых Химках пройдет выездная администрация

В среду, 24 сентября, в Новых Химках состоится выездная администрация, на которой жители смогут задать вопросы представителям городских служб и управлений.

Мероприятие пройдет с 18:00 до 20:00 по адресу улица Родионова, 3с1 (школа №31). На встрече профильные специалисты готовы выслушать мнения горожан и зафиксировать их предложения по развитию округа. Химчане смогут обсудить ряд актуальных тем, включая вопросы коммунального хозяйства, благоустройства дворов, состояния дорог, социальной политики и здравоохранения.

Кроме того, каждый желающий получит возможность подать заявку на проведение необходимых ремонтных работ или оставить свой отзыв в онлайн-формате. Для этого необходимо отсканировать специальный QR-код и заполнить предложенную форму. Такая инициатива создает открытый диалог между властями и жителями, позволяя учесть мнения граждан при принятии решений, а также активно участвовать в улучшении городской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Химках прошла встреча местного отделения Союза журналистов. Участники обсудили формирование общественного мнения с помощью средств массовой информации, влияние традиционных и новых медиа на общество, профилактическую работу по противодействию телефонному мошенничеству и другие актуальные темы.