В Новых Химках успешно прошла выездная администрация

В Новых Химках состоялась встреча с местными жителями в рамках выездной администрации, где представители различных служб приняли более 30 обращений от химчан. Об этом сообщили представители администрации городского округа Химки.

Основные темы, которые волновали горожан, касались жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и социальной поддержки. Формат таких встреч становится все более популярным среди населения, так как он предоставляет возможность оперативно решать насущные проблемы. Во время встреч жители могут не только выражать свои идеи для улучшения городской инфраструктуры, но и подавать заявки на ремонтные работы, а также получать ответы на волнующие их вопросы.

«Я обратился к специалистам с вопросом о транспортном обслуживании и интересовался интервалом движения автобусных маршрутов. В ходе встречи мне дали обещание, что этот вопрос будет решен в кратчайшие сроки», — заявил по этому поводу Алексей Киселев, один из местных жителей.

Каждый житель может внести свои идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки или оставить отзыв в онлайн-формате. Для этого достаточно отсканировать QR-код и заполнить анкету.

С начала года в различных микрорайонах Химок проведено уже 22 выездных администрации, в рамках которых было рассмотрено более 1100 обращений от местных жителей. Такие мероприятия способствуют взаимодействию между администрацией и горожанами, что в свою очередь улучшает качество жизни в округе.

Ранее сообщалось, что в выставочном комплексе «Артишок» в Химках открылись три тематические выставки. Его посетители могут ознакомиться с экспозициями «Плисецкая: полюс магии», посвященной 100-летию легендарной балерины Майи Плисецкой, а также отправиться в виртуальное путешествие по стране с выставками «Запах Родины моей» и «Маяки России».