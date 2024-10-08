В Новом Уренгое 9 октября устроят демонстрацию трофейной техники стран НАТО. В числе экспозиций американский танк Abrams и другие машины, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

На Юбилейную площадь газовой столицы ЯНАО доставили натовские танки и бронетранспортеры. Привезли трофеи, добытые в ходе боевых действий на СВО, из Сургута. Среди представленной техники — американский танк Abrams, бронеавтомобиль Mastiff и боевые машины, напоминающие об успешных миссиях российских военных.

Выставка запланирована на 9 октября. С 16.00 жителям покажут технику на территории ТРЦ «Солнечный». Событие продлится до 19 октября.

Ранее сообщалось, что российские военные освободили Гродовку в ДНР.