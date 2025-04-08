В Объединении потребителей РФ призвали забыть о муке из насекомых

В последнее время в СМИ часто появляются сообщения о скором появлении в нашей стране продуктов с насекомыми. Преподносится это как необходимая мера, якобы другим способом растущее население земного шара не накормить. По словам главы Объединения потребителей России Алексея Корягина, это выглядит особенно странно, когда подобные заявления звучат от Российского союза пекарей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что необходимо не думать о том, как снизить качество жизни людей, а, напротив, искать решения для улучшения качества продуктов.

По мнению эксперта, сегодня продуктовый рынок страны все чаще сталкивается с продуктами низкого качества, а также нередко завышенными ценами на полках магазинов.

Он подчеркнул, что важно решать, каким образом повысить качество продукции, и думать о ее рациональной цене, о ее доступности. В стране необходимы социальные продукты для пенсионеров, чтобы они были доступны в отдаленных селах.

Ранее сообщалось, что в России прошла первая пресс-дегустация еды будущего из насекомых.