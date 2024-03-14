В России прошла первая пресс-дегустация еды будущего из насекомых

Журналист gazetametro.ru попробовал деликатесы из букашек на первой в России пресс-дегустации насекомых. Это еда будущего, которую однажды можно будет использовать в оздоровительных целях.

Врач сети клиник «Оригитея» Марият Мухина отметила, что насекомые, несмотря на свой мерзкий для многих вид, очень полезны. Все из-за богатого содержания белка и наличия свободных аминокислот. Помогают такие скользкие деликатесы зрению и при борьбе с лишним весом.

Название в медицинском заведении были весьма аппетитные. Были представлены «снеки из сверчков», «пряные бамбуковые черви хрустящие» и печенья из муки, созданной на основе насекомых.

При этом успокоить журналистов и участников дегустации поспешил Прохор Шаляпин. Он первым протестировал деликатесы. У него уже есть опыт поедания насекомых после шоу «Звезды в Африке» и «Последний герой». Ни одно из сомнительных блюд не показалось ему странным: все было очень питательным и вкусным.

Среди других участников были актеры Михаил Богдасаров и Ольга Спиркина, а также мисс Россия – 2019 Алина Санько.

Журналистам Metro больше всего понравились снеки из сверчков.

«Самое вкусное, что было на дегустации. У сверчков есть свой ярко выраженный приятный вкус. Главное – не смотреть на тарелку», – отмечает корреспондент.

В целом, любое блюдо из насекомых оказалось приемлемым на вкус и не мерзким на вид. Да и печенья из саранчовой муки были похожи на обычное.

Отметим, что в России давно думают над альтернативой мясу. Более подходящей идеей считают создание продуктов из насекомых и растений. Пока эта тема не слишком развивается в стране, но ученые и врачи работают над созданием замены. Цель — создать полезные и эстетически приятные продукты, которые насытят организм важными элементами.

Ранее сообщалось, что на продуктах в России введут маркировку об использовании насекомых в производстве.