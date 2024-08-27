В областном центре крови рассказали, доноры с какой группой требуются в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
Московский областной центр крови опубликовал актуальный донорский светофор, который был сформирован с учетом потребностей лечебных учреждений, на этой неделе требуются доноры с первой, второй и четвертой отрицательной группой крови. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Люди с этими группами крови, как и с другими, могут посетить Московский областной центр крови и его обособленные структурные подразделения в Подольске, Орехово-Зуево, Щелково и Воскресенске. Не забывайте, что окончательное решение о допуске до донации принимает врач-трансфузиолог при обследовании», — сказал врач-трансфузиолог Московского областного центра крови Никита Митькин.
Напомним, что донорами могут быть совершеннолетние граждане России или иностранные граждане, которые находятся в стране на законных основаниях более года. Перед этим им нужно пройти медицинское обследование.
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