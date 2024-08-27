В областном центре крови рассказали, доноры с какой группой требуются в Подмосковье

«Люди с этими группами крови, как и с другими, могут посетить Московский областной центр крови и его обособленные структурные подразделения в Подольске, Орехово-Зуево, Щелково и Воскресенске. Не забывайте, что окончательное решение о допуске до донации принимает врач-трансфузиолог при обследовании», — сказал врач-трансфузиолог Московского областного центра крови Никита Митькин.