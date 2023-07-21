«В обнимку, трутся друг об друга»: россияне раскритиковали некоторых самокатчиков

Известный сервис для аренды самокатов запустил агрессивную маркетинговую кампанию по высмеиванию пользователей, нарушающих ПДД. По словам создателей услуг, это явление называется «петушеринг».

Теперь в соцсетях и на улицах можно встретить плакаты и видео, которые сравнивают нарушителей с некими «петушками», призывают передвигаться «или на двух самокатах или пешком» и не использовать средство передвижения в нетрезвом виде.

За соблюдение этих правил в шуточном рекламном ролике отвечает мускулистый афроамериканец, который отлавливает на улицах водителей-хулиганов и отводит их в комнату, полную сомнительных принадлежностей для перевоспитания.

«Необычное решение от самой компании, но, возможно, подействует. Так держать»; «Когда таких вижу, только такая картинка перед глазами появляется, молодцы»; «Все по делу. Странно, когда пацаны едут на одном самокате в обнимку, трутся друг об друга. Хоть так пусть их отучат», — одобрительно прокомментировали россияне.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы решила покататься ночью на самокате и попала под машину.