В Общественной палате предложили создать российский аналог Roblox

В России следует разработать собственную игровую платформу, сопоставимую по функционалу с Roblox, которая будет соответствовать требованиям национального законодательства и общественным ценностям. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

По его словам, запуск отечественного аналога может быть экономически привлекательным для российских компаний: речь идет о многомиллионной аудитории и значительном коммерческом потенциале. Вместе с тем содержание такой платформы, подчеркнул Машаров, должно отвечать нравственным ориентирам российского общества. На начальном этапе, по его мнению, целесообразно рассмотреть формат государственно-частного партнерства, чтобы ускорить создание продукта и задать ему необходимые стандарты.

Эксперт отметил, что на российском рынке уже появляются собственные игровые разработки, однако будущая платформа должна выходить за рамки простого развлечения. Важным элементом он назвал сочетание игрового процесса с образовательной составляющей.

Отдельное внимание, считает Машаров, необходимо уделить участию профильных специалистов. По его словам, игры не должны подменять реальную жизнь, а, напротив, способствовать развитию критического мышления у детей и подростков. В качестве возможных направлений контента он назвал реконструкцию исторических событий, изучение природы — океана, флоры и фауны, а также тематику освоения космоса.

