В Общественной палате призвали распространить московский опыт молочных кухонь на все регионы

Всем субъектам РФ необходимо перенимать столичную практику организации молочных кухонь, расширяя ассортимент и предоставляя поддержку женщинам уже с периода беременности. Такое мнение ТАСС высказал председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По словам общественника, существовавшие в XX веке молочные кухни устарели и зачастую не соответствуют современным санитарным требованиям. Однако простая замена на промышленные образцы детского питания требует серьезного регулирования со стороны органов здравоохранения. Координаторами новой программы могли бы стать перинатальные центры, которые уже работают с беременными и женщинами с детьми раннего возраста.

Рыбальченко подчеркнул, что поддержка должна быть универсальной: продукты молочной кухни необходимо выдавать всем беременным и мамам детей до двух лет без дополнительных подтверждений. При распространении столичного опыта важно выстраивать «бесшовную» поддержку на всех этапах — от беременности до достижения ребенком двух лет. Этот период, известный как «первая тысяча дней», является ключевым для формирования физического, психического и иммунологического здоровья ребенка.

В настоящее время в Москве продукты молочной кухни положены беременным женщинам, детям с рождения до трех лет, детям из многодетных семей до семи лет, детям с хроническими заболеваниями от трех до 15 лет, а также детям-инвалидам до 18 лет. Столичные жители могут получать адаптированные молочные смеси, кисломолочную продукцию, каши, пюре и соки.

В регионах ассортимент и доступность молочных кухонь определяются местными финансовыми возможностями. В некоторых субъектах вместо натуральной помощи предоставляется денежная компенсация, в других поддержка распространяется только на отдельные категории граждан — малоимущих, многодетных и семьи с детьми-инвалидами.

