В Общественной палате РФ заявили, что количество обращений граждан к ним увеличивается ежегодно

На сегодняшний день жители страны, столкнувшиеся с той или иной проблемой, включая сферу здравоохранения, могут обратиться за помощью в Общественную палату РФ. Представители органа рассматривают все поступающие заявки и посильно, с привлечением юристов и ведомств, стараются содействовать гражданам в решении их вопросов. По словам главы Комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алены Булгаковой, каждый год в Общественную палату РФ поступает свыше 10 тыс. обращений, и их количество продолжает расти. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Она уточнила, что всего существуют три канала связи с Общественной палатой: электронная форма, размещенная на сайте органа, доставка письма по почте, а также горячая линия, звонок на которую бесплатен из любого региона РФ. В каждом случае подбирается индивидуальный алгоритм работы с тем или иным обращением.

По мнению члена Общественной палаты РФ, граждане РФ, направляющие свои обращения к ним, могут быть уверены, что представители органа комплексно подойдут к решению их проблем, к тому же в основе работы с гражданами лежит принцип одного окна.

Она добавила, что стандартный срок рассмотрения обращений составляет 30 дней. На сегодняшний день в Общественную палату РФ поступило более семи тысяч обращений граждан, а каждый год фиксируется свыше 10 тыс. заявок.

Ранее в Общественной палате РФ предложили ввести школьные сим-карты для детей.