В очереди со стороны Тамани на въезд на Крымский мост находятся 490 автомобилей, говорится в публикации канала «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация». Такие данные предоставлены на 11:00.

Со стороны Керчи в очереди находится 79 транспортных средств.

Ранее источник сообщали, что со стороны Тамани пробка образовалась из 605 машин. На выезде фиксировалась очередь из 93 автомобилей. Такие данные были приведены по состоянию на 10:00.

Часом ранее, в 9:00, числа были такими — 312 транспортных средств со стороны Тамани, со стороны Керчи — 112 транспортных средств. Ожидание составило около часа.

В канале регулярно появляется информации о движении на Крымском мосту. Меры безопасности на нем были усилены после двух попыток атаковать объект со стороны Украины. Первый теракт киевский режим устроил 8 октября 2022-го года, второй — 17 июля 2023-го года.

Ранее мы сообщали, что посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс опубликовал коллаж с изображением пуска ракеты и Крымского моста.