В очистке от снега в округе Пушкинский задействовано более 200 человек

В первую очередь работы проводят на местах наиболее активного пользования — проезжие части, спуски, автобусные остановки, входные группы многоквартирных домов, тротуары. В уборке задействованы более 200 человек. Они используют 54 единицы техники. Улицы обрабатываются пескосоляной смесью.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов обратился к автомобилистам муниципалитета с просьбой быть аккуратнее на дорогах. Он напомнил, что водителям, которые уже переобули машины на летнюю резину, стоит временно отказаться от поездок на собственных авто.

Ранее сообщалось, что глава округа Пушкинского представил отчет о деятельности на заседании окружного Совета депутатов.