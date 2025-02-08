В Одессе экстрасенсы проводят заговоры от военкоматов

Одесские экстрасенсы начали предлагать украинцам услуги по «заговору от военкоматов». Об этом сообщает агентство УНИАН.

Они обещают мужчинам обеспечить с помощью заговора защиту от ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы). Маги утверждают, что после проведения обряда военкомы перестанут их видеть.

В телеграм-канале также опубликовано видео объявления, в котором обещают провести службу по старинным обрядам, снять порчу, сглаз. Кроме того, гражданам обещают предсказать ранение.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский пригрозил Верке Сердючке мобилизацией в ВСУ за неповиновение.