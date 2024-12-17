В Одессе памятники Воронцову и Пушкину расписали призывами снести их

Неизвестные изуродовали в Одессе памятники Пушкину и Воронцову. Они расписали их призывами демонтировать данные монументы. Об этом рассказал украинский телеканал «Общественное».

В Одессе на двух памятниках появились лозунги, призывающие снести их. Надписи были нанесены неизвестными на скульптурах русского поэта Александра Пушкина и русского князя Михаила Воронцова. Точно такой же призыв был написан и на арт-объекте, который изображает апельсин. Его в свое время возвели, чтобы увековечить память об отправке в 1800 году из Одессы в Санкт-Петербург трех тысяч свежих апельсинов в адрес российского императора Павла I.

Ранее сообщалось о массовых протестах жителей Одессы из-за отсутствия электроэнергии. Люди выходили на улицы и перекрывали движение. Тогда у них в домах не было света на протяжении почти трех дней. Свои поступком местные жители пытались привлечь внимание городских властей.