Жители Одессы перекрыли движение на улице из-за трехдневного отсутствия света

Жители Одессы в знак протеста перекрыли движение на одной из улиц. Причиной недовольства стало отсутствие света в домах: без электричества жильцы сидят уже почти третий день, передает издание «Страна.ua».

За все 2,5 дня свет давали в дома по одной из одесских улиц только на три часа. В это время не все успели сделать бытовые дела. Отсутствие электроэнергии лишило сотни человек привычных благ цивилизации.

Жители решили перекрыть проезд на улице и тем самым привлечь внимание городских и региональных властей.

Напомним, с утра 17 ноября на территории Украины объявляли воздушную тревогу. СМИ сообщали о взрывах, в том числе в Одесской области. Министерство энергетики страны вынужденно отключили электроэнергию в ряде регионов.

Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ после подбития нанесли повреждение ЛЭП в Белгородской области.