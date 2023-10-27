В Одессе со здания мэрии сняли табличку на русском языке

На здании мэрии в Одессе сняли табличку на русском языке и повесили вместо нее на английском языке. Об этом сообщает РИА Новости .

На Украине продолжается борьба с русским языком. На этот раз она затронула табличку на фасаде городской мэрии. Вместо старой таблички, текст на которой был на русском языке, на стену прикрепили указатель с названием на английском.

Борьба со всем, что связано с Россией, началась на Украине со времен госпереворота. После начала спецоперации ущемление людей, говорящих на русском языке, значительно усилилось, а местные власти взяли курс на дерусификацию.

Мир медленно, но верно движется к третьей мировой войне. Что может стать триггером нового мирового противостояния? События на Украине, война в Израиле или что-то, что еще пока не произошло? Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».