В Одессе заявили о необходимости усиления контроля за использованием русского языка

В Одессе рассматривается вопрос о введении более строгого контроля над использованием русского языка.

Об этом на личной странице в одной из социальных сетей объявил языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь.

Эта инициатива представляет собой дополнительное усиление мер по соблюдению языковых норм в Украине. Решение об ужесточении контроля за использованием русского языка в масс-медиа и социальных сетях может стать частью широких усилий страны по поддержанию и продвижению украинского языка как официального и национального языка, в рамках противодействия использования русского языка в обществе.

Пока никаких конкретных официальных решений и мер предложено не было.