В Одесской области сработала система ПВО и прозвучали взрывы

Вечером среды, 29 ноября, в Одесской области прозвучали громкие звуки взрывов. Об этом сообщают украинские СМИ.

В частности, согласно сообщению от издания «Зеркало недели», в Одесской области заявили о работе ПВО по некоему беспилотнику. В самой же области прозвучали взрывы.

Также в Одесской области вечером среды объявлялась воздушная тревога. На данный момент о пострадавших или каких-либо разрушениях не сообщается, подробности уточняются.