В одной из деревень ЯНАО откроется баня по просьбам местных жителей

Известно, что с такой просьбой к губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа обратились местные жители.

На странице администрации Приуральского района в социальных сетях появилась информация о том, что в деревне Лаборовая появилось мобильное здание бани. Об этом также написало интернет-издание «Ямал-Медиа».

Сообщается, что сооружение состоит из двух частей, объединенных переходом. Несмотря на небольшой размер мобильной бани, в ней вместилась сауна с электрической каменкой. Посетители смогут воспользоваться раздевалками и сложить свою одежду в шкафчики, рассчитанные на девять человек. Однако, душевых кабин оказалось меньше – всего шесть штук. Так или иначе, в середине ноября желающие смогут испробовать мобильную баньку-парилку.

Напомним, ранее терапевт и нефролог Евгения Кружкова назвала неочевидные способы укрепить иммунитет в период холодов. Одним из лайфхаков оказалось как раз посещение бани или сауны.