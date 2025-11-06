В одной из стран СНГ запретили каналы Mellstroy из-за участившихся случаев хулиганства

В Белоруссии ввели запрет на распространение контента, связанного с популярным блогером Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим), сообщило МВД республики в телеграм-канале.

Суд Центрального района Минска официально признал материалы его каналов экстремистскими. Под запрет также попали все опознавательные знаки, связанные с блогером, включая водяные знаки и логотипы его каналов.

По данным правоохранителей, в октябре на территории Белоруссии были зафиксированы многочисленные случаи хулиганских действий, нарушений общественного порядка и проведения несанкционированных массовых мероприятий.

Расследование установило причастность к организации этих правонарушений блогера Бурима, который в настоящее время скрывается за пределами страны.

В 2024 году Mellstroy объявили в федеральный розыск на территории России и Белоруссии. Ранее, в 2021 году, российский суд приговорил Бурима к шести месяцам исправительных работ за избиение женщины во время прямого эфира.

Деятельность блогера в последние годы была связана с масштабными раздачами денежных средств — десятки миллионов рублей выплачивались участникам за выполнение разных унизительных заданий.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил жителям Украины переезжать в республику.