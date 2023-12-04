В одном из городов ДНР нашли повреждения после обстрела со стороны ВСУ

В одном из городов Донецкой Республики, подвергшейся обстрелу 4 декабря, нашли повреждения. Об этом сообщает РИА Новости .

Как рассказал мэр города Горловки Иван Приходько, в результате атаки украинских военных оказались повреждены здания пенсионного фонда и территориального центра соцобслуживания. В Никитовском районе снаряд прямой наводкой попал в строение, где располагался фонд, аналогичным образом получил центр предоставления соцуслуг.

При этом информации о пострадавших все еще не поступало.