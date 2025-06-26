В одном регионе России увеличат количество летних рейсов в Азербайджан

Авиакомпания Utair с июля увеличивает частоту рейсов между Тюменью и Баку с одного до двух раз в неделю. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Полеты по обновленному маршруту будут выполняться по средам и пятницам, сообщила пресс-служба аэропорта Рощино.

Согласно новому расписанию, среда: вылет из Тюмени в 10:10 (прибытие в Баку в 13:45 по местному времени). Пятница: вылет в 10:50 с прибытием в 14:25. Обратные рейсы синхронизированы с вылетами из азербайджанской столицы.

Это расширение маршрутной сети особенно важно для жителей северных регионов, которые часто используют тюменский аэропорт как пересадочный узел. Новые рейсы в Баку будут выполняться на современных лайнерах Boeing 737. Особенно приятны эти изменения будут для туристов, которые планируют отпуск на лето в Азербайджане.

Ранее сообщалось, что одна российская компания возобновит полеты в Израиль со 2 июля.