В ОЭСР объяснили, почему стоит сменить профессию после 45 лет

К 2050 году один из шести работников в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) один из шести работников будет старше 65 лет. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные из доклада ОЭСР.

Доклад получил название «Карьерные траектории на удлиняющемся жизненном пути». В нем эксперты выделили важные аспекты, касающиеся профессиональной переориентации для людей старше 45 лет.

Специалисты ОЭСР утверждают, что смена профессии в более зрелом возрасте может принести значительные преимущества, как и человеку, так и работодателям. Например, вероятность сохранения работы для сотрудников в возрасте 60 лет возрастает до 62%, если они решаются на изменение карьеры в интервале 45-54 лет. Отмечается, что это свидетельствует о том, что активные шаги по переобучению могут обеспечить стабильность и уверенность в будущем.

Однако, несмотря на положительные перспективы, многие сталкиваются с серьезными препятствиями при смене профессии. Согласно данным исследования, 43% опрошенных считают возрастную дискриминацию основной причиной отказов в трудоустройстве или смене специализации. Также на решение о переобучении влияют недостаток карьерных возможностей (22%) и неподходящее образование (18%).

В ОЭСР призвали работодателей и образовательные учреждения внедрять программы поддержки и обучения для более зрелых работников, чтобы помочь им реализовать свой потенциал, независимо от возраста. Эксперты подчеркивают, что смена профессии не должна восприниматься как преграда, а, напротив, должна являться шагом к новым возможностям и развитию в быстро меняющемся мире труда.

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