На Камчатке вновь спасли оказавшихся на мелководье косаток

На Камчатке вновь спасли оказавшихся на мелководье касаток, сообщила пресс-служба МЧС России. Отмечается, что специалисты ведомства направили животных в более глубокое место.

«Сейчас глубина воды достаточна для того, чтобы животные могли спокойно плавать», — сообщили в МЧС.

Там же добавили, что за передвижением косаток продолжают следить специалисты. Позже спасатели сообщили, что млекопитающие смогли выбраться в открытое море.

2 октября стало известно, что группа из 30 человек пыталась спасти застрявших на мели косаток. Отмечалось, что спасатели и волонтеры постоянно поливали животных водой, чтобы не допустить их обезвоживания. В конце концов млекопитающих удалось «вытолкнуть» в глубину, однако вскоре они снова оказались на мели из-за невозможности выплыть из лимана.

По данным SHOT, в этот раз также удалось спасти всех косаток. Спасатели отбуксировали четырех китов при помощи неводов на глубину.

Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину, который украл кенгурят из зоопарков Калужской и Ярославской областей для продажи на черном рынке.