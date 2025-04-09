В округе Пушкинский масштабно отпразднуют День космонавтики

Жителей и гостей Городского округа Пушкинский приглашают на празднование Дня космонавтики.

Праздничные мероприятия запланированы на субботу, 12 апреля.

«Приглашаю всех желающих в предстоящую субботу принять участие в увлекательных мероприятиях. Гостей парков ждут мастер-классы, концертные программы, квест-игры и многое другое», — отметил глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

В центральном парке культуры и отдыха в Пушкино праздничные мероприятия начнутся в 12:00. Гостей ожидают творческие мастер-классы, квест-игра и праздничный концерт. Мероприятия завершатся в 15:00.

В Ивантеевке в городском парке культуры и отдыха с 12:00 до 15:00 состоится увлекательная праздничная программа: мастер-классы, выставка, квест-игра.

В парке Серебрянка с 12:00 до 15:00 для гостей проведут творческие мастер-классы и квест-игру. В каждом парке установят красивые фотозоны, чтобы гости и жители округа могли сделать памятные фотографии.

Ранее сообщалось, что в празднике труда «Один месяц до Победы» в Ивантеевке поучаствовало более 70 человек.