В округе Пушкинский состоится заседание секции «Слово и человек»

В Пушкино в Центральной библиотеке состоится седьмое заседание секции «Слово и человек», сообщил телеграм-канал администрации Городского округа Пушкинский.

Мероприятие пройдет 29 января в рамках Международных Рождественских образовательных чтений. Ежегодно чтения посещают более 5 тыс. человек. Докладчиками обычно становятся не менее 300 участников. Лучшие работы спикеров публикуют в сборниках. Чтения проводятся под почетным председательством Патриарха Московского и всея Руси.

В сообщении указано, что темой нынешней встречи станет «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений». Председателем секции ХХХIII Международных Рождественских образовательных чтений выступит ее основатель — академик РАЕН, журналист, писатель и драматург Галина Барышникова.

Докладчики из муниципалитета, а также гости из Рязани, Архангельска, Петропавловска-Камчатского, Вологды, Москвы, Королева и Мытищ поделятся опытом, как можно сохранить память о героизме и победе советского народа в годы Великой Отечественной войны. Во время мероприятия некоторые участники исполнят авторские песни и стихотворения.

Время проведения мероприятия — с 11:00 до 19:00. Вход свободный. Возрастные ограничения — 6+. Адрес: г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 24. Ознакомиться с полной программой предложено по ссылке.

Ранее сообщалось, что пушкинские дети прочитали стихи о войне и победе на конкурсе чтецов.