В округе Пушкинский завершился капитальный ремонт котельной «Софрино»

В Городском округе Пушкинский завершен капитальный ремонт котельной «Софрино», в рамках которого специалисты заменили котел.

Работы по замене оборудования выполнили в рамках Государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы». Программа была утверждена региональным правительством от 04.10.2022 № 1061/35.

Объект уже введен в эксплуатацию в полном объеме. Котельная работает стабильно в круглосуточном режиме. Подача теплоносителя проходит штатно. Работы были направлены на то, чтобы жители могли получать качественную услугу на протяжении всего отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что почти полтысячи новых светильников установят в Городском округе Пушкинский.