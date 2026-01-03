В окружении Долиной ответили на новости об отмене сольного концерта
Представитель Долиной Пудовкин опроверг отмену концерта певицы «Юбилей на бис»
Фото: [Церемония вручения премии ЦФО в области литературы и искусства/Медиасток.рф]
Сольный концерт Ларисы Долиной «Юбилей на бис», запланированный на 6 марта в Московском международном доме музыки, не отменен. Об этом в разговоре с РИА «Новости» заявил представитель певицы Сергей Пудовкин, опровергнув появившиеся в СМИ сообщения.
Представитель артистки заявил, что изменений в проведении мероприятия нет. Ранее в некоторых публикациях появилась информация о возможной отмене концерта, связанной, по данным источников, с низкими на текущий момент продажами билетов. Эти сообщения указывали, что было продано около 15% мест в зале.
Официальное заявление от команды певицы должно прояснить ситуацию для поклонников, которые приобрели билеты или планировали это сделать. Вопрос о том, как будут развиваться продажи в предконцертный период, остается открытым.
Напомним, что возможное снижение спроса на концерты Долиной связывали со скандалом. Певица продала Полине Лурье квартиру за баснословную сумму, а затем отменила сделку через суд, ссылаясь на влияние мошенников. При этом покупательница жаловалась, что не получила назад деньги. Через Верховный суд Лурье удалось добиться признания квартиры за ней: звезду же обязали съехать.
Ранее KP.RU сообщил, что якобы был отменен многообещающий концерт Ларисы Долиной в Москве «Юбилей на бис».