Истерзанный хаски мальчик из Сочи впервые вышел на прогулку после операций на лице

Ребенок, пострадавший от укусов хаски в Сочи 26 февраля, впервые вышел на прогулку. Это сообщает Readovka со ссылкой на видео из соцсетей отца мальчика.

По заявлению семьи юного сочинца, врачи разрешили мальчику прогуляться. Лечение пострадавший проходил в Москве, которую теперь изучает вместе с отцом. Последний показал, как его сын с маской на лице бодро гуляет по улицам столицы.

Отмечается, что с лица ребенка сняли швы, но впереди еще множество хирургических манипуляций. Далее требуется удалить трахеостому для нормального самостоятельного дыхания, а также установить эспандер для отращивания кожи. То, что получится — перенесут в ходе операции на нос. Также нужно восстановить верхнюю губу. Напомним, что именно эти части лица хирургам не удалось пришить.

Инцидент произошел в конце февраля в Сочи. На ребенка напали агрессивные домашние хаски. Он проходил мимо частного дома, когда звери набросились на него. Собаки вгрызлись в лицо малолетнего, практически ничего не оставив. Врачам удалось вытащить пострадавшего из тяжелого состояния, он выжил, но теперь ему предстоит буквально собирать лицо заново.

Ранее сообщалось, как наказали хозяина злобных хаски, напавших на сочинца.