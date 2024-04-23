В Омске курьер увидел у клиента пачки денег и решился на разбой

9 апреля 22-летний местный житель, трудящийся курьером, доставил клиенту на улицу Молодова спортивный костюм. Во время передачи одежды молодой мужчина обратил внимание на условия жизни покупателя товара, а еще увидел лежавшие в шкафу пачки денег.

А уже ночью 10 апреля молодой человек и три его знакомых надели маски и ворвались к жертве. Угрожая ножом, они нанесли мужчине травмы и принялись требовать ценные вещи. Громкие звуки насторожили соседку, которая вызвала полицейских и спугнула злоумышленников. Несколько дней курьер прятался от стражей порядка, но потом пришел с повинной и был помещен под арест. До этого арестовали и других участников налета. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «разбой совершенный с незаконным проникновением в жилище».

Ранее мы писали о том, что ночью в Балашихе неизвестные подожгли четыре автомобиля. В настоящее время ведется розыск злоумышленников.