В Омске мальчик провалился ногой в яму с кипятком

Девятилетний ребенок провалился в яму с кипятком в Омске. Об этом сообщает региональная прокуратура в четверг, 15 февраля.

По данным пресс-службы ведомства, ребенок шел с учебы в сторону дома по улице Крупской, когда нога провалилась в яму, которая образовалась после повреждения теплосетей на газоне. Все случилось в Кировском округе Омска, а если быть точнее – речь идет о микрорайоне Прибрежный.

Пострадавший получил ожог ноги, его состояние уточняется. Мальчик госпитализирован. Прокуратура проведет полную проверку инцидента, а также проверит и соблюдение законодательства в сфере ЖКХ. Уже после проведенной проверки будет принято решение.